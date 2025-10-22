Salta apoyará a los 13 clubes salteños que participarán en el Regional Amateur

El presidente de la Agencia Salta Deportes, Sergio Chibán, confirmó el respaldo económico del Gobierno provincial a los trece clubes salteños que competirán en el Torneo Regional Federal Amateur, destacando el esfuerzo conjunto entre el Estado, las ligas y el sector privado para sostener el sueño de disputar un certamen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Jugar un torneo de AFA es altamente motivante para los clubes. Desde el Estado queremos colaborar con estos trece equipos que inician una etapa soñada en su vida deportiva”, señaló Chibán en diálogo con InformateSalta.

Uno de los casos más celebrados es el del Club Cachorros, que podrá jugar por primera vez un torneo de AFA en su estadio gracias a una inversión combinada entre la Liga Salteña de Fútbol y aportes privados. “Eso nos llena de orgullo”, afirmó el funcionario.

Además, Chibán confirmó que el estadio Martearena estará disponible para cualquier equipo salteño que lo solicite, cubriendo únicamente los gastos mínimos de seguridad y limpieza.

Chibán aclaró que la ayuda oficial no busca reemplazar la gestión de los clubes, sino acompañar el inicio de una competencia exigente. “El Estado no tiene que solucionar todos los problemas, pero sí puede dar un puntapié inicial. Soy defensor de las políticas privadas en los clubes, pero también creo que el Estado debe tener una acción social que los empuje”, sostuvo.

Además, destacó la importancia del apoyo de empresas locales en el sostenimiento de las instituciones deportivas. “Así como se benefician de la demanda de la sociedad, también deberían retribuir colaborando con los clubes. Este año les damos una ayuda, pero es fundamental que empiecen a gestionar sus propios ingresos”, explicó.

El funcionario defendió la inversión pública en deporte como herramienta preventiva en salud y como motor de desarrollo social y económico. “Hay quienes preguntan por qué ese dinero no se destina a un hospital. Yo les digo: el deporte evita hospitales. Es salud, disciplina y vida, y bien planificado, genera enormes réditos sociales. Además, cuando Salta Basket o Salta Vóley compiten, llevan el nombre de la provincia al país, generando turismo, consumo y renta provincial. Por eso lo llamo desponsoreo más que ayuda: es una inversión que se multiplica”, concluyó.