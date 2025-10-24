La familia busca por su cuenta a Damián y hasta recurrió a un vidente: "La policía no nos ayuda"

A casi una semana de la desaparición de Damián Norberto Acosta, de 34 años, su familia continúa con la búsqueda por sus propios medios.

El joven fue visto por última vez en la madrugada del sábado pasado, cuando cayó al canal de avenida Hipólito Yrigoyen, en la intersección con Independencia.

Desde entonces, su familia lo busca incansablemente y reclama ayuda de personal especializado de la policía. "No están poniendo gente especializada para la búsqueda”, reclamó Daniel, hermano de Damián, en diálogo con InformateSalta.

El joven contó que, por cuenta propia, llevan recorridos más de 30 kilómetros para tratar de dar con su paradero. "Nosotros vamos caminando, nos tiramos al río atados con piolas, sin chalecos, arriesgando nuestras vidas, mientras ellos van con cámaras, sacan fotos, y no se meten”.

Según relataron, solo en una oportunidad algunos efectivos se sumaron al operativo dentro del agua, pero luego abandonaron el acompañamiento. “Yo creo que están esperando que nosotros lo encontremos para decir que ellos lo encontraron”, lamentó Daniel.

Ante la falta de resultados, los familiares incluso recurrieron a un vidente en busca de alguna pista. “Fuimos a verlo porque queremos encontrarlo como sea. Dijo que Damián golpeó la cabeza al caer y que está en el río, boca abajo, esperando que nosotros lo encontremos. Que la familia lo va a encontrar, no la policía”, contó.

Con el paso de los días, crece la angustia y el reclamo hacia las autoridades para que intensifiquen la búsqueda con personal capacitado y equipamiento adecuado. “Es imposible que no tengamos novedades después de una semana. Ellos tienen las herramientas, pero no las usan. Necesitamos que Lacustre esté realmente con nosotros”, concluyó.