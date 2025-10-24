El aeropuerto de Salta es el segundo con mayor crecimiento en pasajeros internacionales

A partir de información que surge de datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se pueden ver importantes cifras en relación a la cantidad de pasajeros y movimientos operativos, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Es que durante el noveno mes del año se registró el mayor número total de pasajeros en los aeropuertos del país junto con el nivel más alto de operaciones aéreas.

En este sentido el aeropuerto de Salta es el segundo con mayor crecimiento en el segmento internacional si compañaramos la cantidad de pasajeros transportados respecto al mes anterior. La lista queda conformada de la siguiente forma:

Córdoba +52%

Salta +47%

Buenos Aires +45%

Ezeiza +2%

Respecto a la cifra total de pasajeros que viajaron en el mes en el país, el registro señala que 4.101.159 usuarios circularon por los aeropuertos del país, lo que representa un incremento del 5% respecto al récord anterior de septiembre de 2023 (3.912.618) y un 13% más que en septiembre de 2024 (3.635.292).

Respecto a pasajeros internacionales, fueron 1.236.279 viajeros, superando en 7% el récord de septiembre de 2018 (1.151.042) y en 15% el registro de 2024 (1.071.325).

Los pasajeros de cabotaje fueron 2.864.880, un 12% más que en septiembre de 2024 (2.563.967).

Se registraron, además, 32.888 operaciones de aeronaves, un 4% más que el récord de 2018 (31.407) y un 14% por encima de 2024 (28.738). De estos, 8.222 correspondieron a vuelos internacionales, con un crecimiento del 1% frente a 2018 (8.137) y del 14% respecto a 2024 (7.231).