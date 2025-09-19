Cuenta regresiva para el vuelo Salta-Panamá: “Marca un antes y un después”

Turismo19/09/2025
WhatsApp Image 2025-09-19 at 09.59.35

A partir del 23 de septiembre, Copa Airlines reinaugurará la ruta Salta–Panamá, con tres frecuencias semanales que operarán los días martes, jueves y domingos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá), arribando al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24 (hora local).

Los regresos serán los días lunes, miércoles y viernes a las 02:01, con arribó a Panamá a las 05:30 (hora local).

La aerolínea operará esta conexión en aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 150 en cabina principal. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.copaair.com.

panama

El vuelo Salta–Panamá se constituye como un centro estratégico de conexiones internacionales, ya que permite viajar desde Salta a 85 ciudades en 32 países, incluyendo 16 destinos en Estados Unidos, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto amplía las posibilidades de ingreso de visitantes internacionales y facilita la exportación de productos salteños hacia mercados de todo el mundo.

manuela arancibia

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, destacó la importancia estratégica de este avance. “La llegada de Copa Airlines a Salta marca un antes y un después en nuestra conectividad. Este vuelo no solo abre las puertas a más turistas internacionales, sino que también nos permite potenciar nuestras economías regionales, acercando nuestros productos y servicios a nuevos mercados".

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día