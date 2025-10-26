Dónde voto: Consultá el padrón electoral

Mañana domingo 26 de octubre, los salteños participarán en los comicios nacionales legislativos de 2025. Los ciudadanos pueden consultar el padrón definitivo en línea con su DNI, una herramienta clave para confirmar su lugar de votación y verificar si hubo cambios en las mesas asignadas.

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la Cámara Nacional Electoral. Allí deben completarse los datos solicitados: DNI y el distrito.

Los documentos para votar son:

-DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

-DNI libreta celeste o libreta verde

-Libreta cívica

-Libreta de enrolamiento