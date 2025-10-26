La reacción de Adorni cuando un votante lo increpó: “No se puede hablar, es un inadapatado”Elecciones26/10/2025
Increparon a Manuel Adorni cuando fue a votar y él les respondió: “No se puede hablar, son inadaptados”, expresó.
El vocero presidencial llegó pasado el mediodía al colegio San Judas de Parque Chacabuco, esquivó a la prensa y prometió hablar a la salida.
A los pocos minutos logró emitir su voto, salió al patio del establecimiento y cuando intentaba hablar con los periodistas comenzaron a insultarlo. “¡Vos y tu séquito de parias!”, gritó un hombre a lo lejos.
“¡Vende patria, fantasma!”, se escuchó a lo lejos. Adorni, que intentaba continuar con la conversación, no pudo ignorar los insultos y enseguida respondió: “No me deja concentrarme nuestro amigo, no se puede hablar, es un inadaptado”.
“Usan terminología del siglo XIX”, completó el portavoz. Seguido de eso, se alejó unos metros y logró brindar unas palabras a la prensa.
En ese sentido, lo primero que pidió fue que la gente vaya a votar. “A partir de mañana seguimos eligiendo hacia donde vamos”, agregó. /TN
MIRA EL VIDEO: