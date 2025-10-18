Segunda marcha por justicia para Vicente Cordeyro: El reclamo que no se apaga

Por segunda vez en una semana, familiares, amigos y policías retirados marcharon este viernes por la noche en la ciudad de Salta para pedir justicia por Vicente Osvaldo Cordeyro, el comisario retirado hallado sin vida el pasado sábado en cercanías del Cerro Elefante, en el paraje San Lorenzo.

La concentración se realizó frente al Cabildo Histórico, donde los manifestantes encendieron velas y colocaron fotografías del excomisario junto a carteles con la consigna “Justicia por Cordeyro”. El ambiente fue de profundo respeto y firmeza: los presentes reiteraron su pedido de respuestas a las autoridades judiciales y solicitaron una reunión con el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien interviene en la causa.

Entre los reclamos, los allegados expresaron su disconformidad con los resultados preliminares de la autopsia y exigieron que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

“Queremos la verdad, no vamos a parar hasta que se sepa qué pasó”, señalaron durante la marcha.

Los organizadores confirmaron que una nueva convocatoria se realizará el próximo miércoles, a las 20 horas, nuevamente en la Plaza 9 de Julio, para mantener viva la consigna que une a familiares y compañeros de Vicente Cordeyro.