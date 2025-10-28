¡Que no te pase! Una lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia

Un episodio inusual marcó un casamiento civil en Lomas de Zamora y rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales. La celebración, registrada en video y compartida por Agostina (@cieloagostina1_) en TikTok, cobró notoriedad cuando la tradicional lluvia de arroz a la salida del registro civil tuvo un desenlace imprevisto que llevó al novio directo a la guardia de un hospital.

La secuencia comenzó como cualquier boda civil, con la pareja saliendo del registro, acompañados por familiares y amigos, quienes, como es costumbre, lanzaron arroz a modo de buenos deseos para los recién casados.

En medio de la alegría y el clima festivo, la situación cambió abruptamente: un grano de arroz impactó de lleno en el oído del novio, causando molestias que lo obligaron a buscar atención médica de urgencia.

Las imágenes muestran la transición del festejo al hospital, con el novio aguardando en la guardia mientras el resto del grupo seguía de buen ánimo. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, escribió Agostina, evidenciando que el incidente, lejos de empañar la jornada, fue asumido como anécdota.