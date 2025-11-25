Hallaron con vida a una mujer dentro de un ataúd antes de ser cremada

No fue menor el miedo y el asombro de los trabajadores del templo Wat Rat Prakhong Tham, ubicado en la provincia de Nonthaburi, Tailandia que descubrieron que una mujer de 65 años se movía en el interior de su cajón. Es que los ruidos y los golpes en el féretro, alertaron a los trabajadores.

Según The Associated Press, fue hallada el domingo 23 de noviembre mientras su hermano y los responsables del lugar se preparaban para iniciar con el proceso de cremación.

El gerente de asuntos generales y financieros del templo, Pairat Soodthoop, relató en diálogo con The Associated Press que el hallazgo ocurrió mientras gestionaban la obtención del certificado de defunción. La ausencia del documento oficial, que no había sido entregado por el hermano de la mujer, había llevado a un rechazo inicial por parte del centro.

En ese momento, el personal escuchó un leve golpe proveniente del ataúd. “Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron”, explicó Soodthoop. Añadió: “La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió de llevar bastante tiempo golpeando”.

El personal del templo evaluó el estado de la mujer y la trasladó a un hospital cercano para recibir atención médica, según informó The Associated Press. El abad del templo, según relató el personal del centro religioso, se comprometió a cubrir los gastos médicos derivados de la situación.

En principio, la mujer había permanecido postrada en cama durante aproximadamente dos años debido al deterioro de su salud. Dos días antes del traslado, dejó de responder y aparentemente dejó de respirar, lo que llevó a su familia a asumir su fallecimiento sin confirmación médica. El hermano, convencido de que había muerto, la colocó en el ataúd y emprendió el viaje hacia Bangkok con la esperanza de cumplir el último deseo de su hermana: la donación de órganos.

El hospital de la capital rechazó la donación por la ausencia del certificado de defunción, lo que motivó al hermano a buscar el servicio de cremación gratuito en el templo de Nonthaburi. Allí, mientras el administrador del templo explicaba los pasos necesarios para obtener el documento, se produjo el inesperado golpe en el ataúd.