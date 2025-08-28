¿Sorpresa de bienvenida? Alquiló una casa y dentro encontró un explosivo

Un hecho insólito y peculiar ha sorprendido al norte de la provincia de Salta, donde una mujer, al mudarse a una casa que acababa de alquilar en Tartagal, se encontró con una sorpresa escalofriante: un artefacto que, por su forma y apariencia, parece ser una munición de guerra.

La mujer, sorprendida por el hallazgo, informó de inmediato a la Policía. Las autoridades reaccionaron con rapidez, acordonando la zona y estableciendo una guardia policial para asegurar el perímetro. Según imágenes difundidas por el medio local La Cruda NN, el objeto se asemeja a una bomba o un proyectil de mortero, un hallazgo tan inusual como peligroso.

La curiosidad y la perplejidad se apoderaron de la comunidad, que se preguntaba cómo un artefacto de este tipo pudo terminar en una vivienda particular. Junto a la sorpresa, se esperaba que por estas horas lleguase a la zona personal especializado para analizar y retirar el explosivo de forma segura, ya que cualquier manipulación podría ser fatal.

Este sorprendente incidente ha hecho que muchos recuerden la preocupante situación en la región con los booster sísmicos. Aunque este nuevo hallazgo no es del mismo tipo, su presencia en una zona habitada enciende las alarmas, pues ya se han registrado activaciones de estos aparatos, como ser uno que explotó el año pasado debajo de un auto.