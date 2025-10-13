¡De no creer! Los árbitros estaban borrachos, así que tuvieron que cancelar los partidos

La Liga de Loncopué, en Neuquén, tuvo que cancelar todos los partidos previstos para el fin de semana, después de que se confirmara que dos de los tres árbitros asignados habían dado positivo en controles de alcoholemia.

"A todos los delegados, equipos y público en general que ya tenían planificado el viaje o acercamiento a la cancha municipal, les pedimos nuestras sinceras disculpas", dice un comunicado de la liga difundido en redes sociales.

Es que a pesar de que buscaron reemplazar a los colegiados, "no obtuvimos respuestas a tiempo que garantizaran un arbitraje profesional y seguro".