¿Cuánto cuesta casarse? y todo lo que necesitás para el Registro en Salta

Sociedad28/08/2025
Septiembre es el mes favorito de los salteños para casarse, según confirmó la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, en diálogo con el programa SomoslaMañana.

Los precios varían de acuerdo al lugar y la fecha elegida: si la ceremonia se realiza fuera de las oficinas del Registro durante un fin de semana, el costo asciende a $119.000. En cambio, si es dentro del horario de oficina, el valor baja a $75.000.

En cuanto a los requisitos, los futuros esposos deben:

  • Completar un formulario
  • Presentar una declaración jurada
  • Acta de nacimientos
  • Contar con testigos.
Ubiergo también se refirió a los matrimonios igualitarios y resaltó que desde la sanción de la ley ya se celebraron 261 casamientos en la provincia, siendo 2022 el año con mayor número de uniones. “Los trámites son exactamente los mismos, no hay diferencias”, aseguró.

