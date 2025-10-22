Elecciones de ATE: Se robaron una urna, habría una persona detenida

Durante la tarde de ayer, las elecciones de ATE en el Hospital Materno Infantil se vieron interrumpidas luego de que una mujer decidiera robarse una de las urnas.

De inmediato personas en el lugar advirtieron lo que sucedía y buscaron detenerla con ayuda del personal de seguridad del nosocomio.

Debido a lo sucedido las elecciones debieron suspenderse y la mujer habría sido detenida por las fuerzas de seguridad. Se espera que en las próximas horas se conozca más información al respecto.