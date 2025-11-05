Paseaba por dique Las Lomitas cuando lo detuvieron: ¡Tenía pedido de captura nacional!

Un hecho insólito se registró en la zona de Campo Quijano cuando efectivos de la Policía de Salta detuvieron a un sujeto que, con un pedido de captura vigente a nivel nacional, paseaba sin ningún tipo de preocupación por el dique Las Lomitas.

¿Qué fue lo que pasó? Según informó el sitio La Llave del Portal, el protagonista de este hecho es un hombre, de 34 años, quien fue sorprendido durante una jornada de relax en el espejo de agua, durante el domingo pasado, en horas de la tarde.

El arresto se produjo en el marco de un patrullaje de rutina realizado por efectivos de la División Seguridad Urbana del Valle de Lerma. Los policías identificaron al sujeto y, al verificar sus datos en el sistema, confirmaron que el hombre poseía un código rojo de captura solicitado por la Justicia en todo el país.

Lo curioso del caso es que el detenido no opuso resistencia y se encontraba disfrutando de una pacífica tarde, ajeno a que el control policial preventivo terminaría abruptamente con su jornada. Tras la confirmación de la orden judicial, el hombre fue inmediatamente reducido y trasladado a la dependencia policial para los trámites de rigor.

Fuentes oficiales destacaron que la alerta y el éxito del operativo se deben al sistema digital de verificación que utiliza la Policía de Salta. Esta tecnología permite detectar en tiempo real a personas que registran antecedentes o tienen pedidos de captura, haciendo que la huida o el intento de pasar desapercibido sean cada vez más difíciles.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal, que ahora deberá definir los próximos pasos procesales y coordinar su traslado a la jurisdicción que lo requería. También se resaltó que estos controles en el dique forman parte de los operativos de seguridad que se intensifican en zonas turísticas y de recreación del Valle de Lerma para garantizar la tranquilidad de los visitantes.

