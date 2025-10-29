Concejales aprobaron el Régimen de Registración Edilicia

En el recinto del Concejo Deliberante se aprobó la creación de un Régimen de Registración Edilicia para propietarios de inmuebles que tengan un avance mínimo de obra del 80%, o que ya esté el trabajo ejecutado, y que, por distintas cuestiones, no realizaron los planos correspondientes.

Los concejales explicaron que este esta iniciativa es para muchas obras que necesitan la regularización de su situación y de esta manera se da respuesta a la necesidad de muchos vecinos.

“Es una herramienta que viene a responder a una demanda de los vecinos”, aseguró la concejal Eliana Chuchuy al momento de tomar la palabra. Agregó que “los vecinos llegan a las oficinas solicitando contar con un procedimiento que les permita, como titulares de sus viviendas, poder avanzar con las obras en sus casas”.

Chuchuy sostuvo que la actual situación económica, muchos vecinos ven que sus hijos regresan al hogar y los espacios deben ser adaptados, por lo que es fundamental avanzar con la normativa. Hasta el momento con algunos avances que se aplicaron, 258 propiedades han sido regularizadas.

“Este proyecto otorga un año y seis meses para que las viviendas puedan acceder al programa de registración, planteando bajas en las multas y la posibilidad de que estas familias puedan tener un plan de pagos” resaltó.



