Obras, en el foco: Debatirán un proyecto para regularizar edificaciones no aprobadas

La trágica muerte del obrero Enrique Esteban Burgos en una obra colapsada en calle Uruguay puso en el centro de la escena la situación de las construcciones y las normas de seguridad en la ciudad de Salta.

En ese contexto, el tema de las edificaciones no aprobadas cobrará protagonismo en el Concejo Deliberante capitalino, que tiene en su Orden del Día un proyecto fundamental para establecer un régimen de registración edilicia.

Como primer punto a tratar, el Concejo evaluará el Proyecto de Ordenanza que busca establecer un Régimen de Registración Edilicia para inmuebles que se encuentren en contravención.

El objetivo es regularizar edificaciones que ya estén ejecutadas o con un avance mínimo de 80% de obra en el ejido urbano municipal, pero que hayan incumplido con el Código de Edificación (Ordenanza N° 13.778) o el Código de Planeamiento Urbano Ambiental (Ordenanza N° 13.779).

El régimen propuesto permitiría acogerse a toda persona humana o jurídica, propietaria o que acredite la adjudicación del inmueble mediante instrumento legal válido. Cabe destacar que el articulado contempla únicamente la presentación de planos de relevamiento de la edificación existente, sin incluir la documentación técnica correspondiente a proyectos originales.

La discusión de esta normativa adquiere una relevancia particular a la luz de la reciente tragedia que conmocionó a la provincia. El albañil cafayateño Burgos, de 35 años y padre de dos niñas, perdió la vida días atrás al quedar atrapado bajo los escombros de una obra en construcción que colapsó en la calle Uruguay al 600, un hecho que motivó reclamos de justicia por parte de sus familiares y amigos.

La gravedad del accidente impulsó a la Fiscalía Penal a investigar las causas del derrumbe, analizando si existieron fallas estructurales o una evidente negligencia en las medidas de seguridad. Testimonios recogidos en su momento, como el del Comisario Inspector Mario Zacarías, jefe del Departamento de Bomberos, señalaron que, "a simple vista, se notaba que se trataba de un terreno totalmente inestable", sugiriendo problemas graves en el sitio de construcción.