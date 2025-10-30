Impactante video: Discutía con su amigo, sacó un arma y lo mató a tiros

Por el crimen detuvieron a un menor de 17 años, señalado como cómplice del tirador.

Un joven de 32 años fue asesinado a balazos este miércoles en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, tras una discusión con dos conocidos en plena vía pública. El atacante, identificado como S. L. D. (18), sacó un arma y disparó contra la víctima, Diego Eduardo Conceicao, quien murió horas después en el hospital.

El hecho ocurrió cerca de las 13.15 en el cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, cuando las cámaras municipales registraron la pelea entre los tres jóvenes. En medio del altercado, el agresor extrajo un arma de un bolso y abrió fuego. Conceicao intentó escapar, pero fue alcanzado por dos disparos, uno en el tórax y otro en la pelvis.

En el lugar, la Policía halló tres vainas servidas calibre 40. Tras un operativo del Grupo Táctico Operativo de Hurlingham, fue detenido un cómplice del tirador, de 17 años, mientras que el principal sospechoso continúa prófugo.

La investigación está a cargo de la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial de Morón, que buscan determinar el motivo de la discusión y dar con el autor del crimen.

