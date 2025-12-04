Entraron a robarle a su casa, se defendió, le disparó al ladrón, lo mató y ahora irá preso

Entraron a robarle a su casa, se defendió, le disparó al ladrón, lo mató y ahora irá presoJusticia04/12/2025
El hecho sucedió a principios del mes de marzo, en la localidad de Tartagal.
El propietario de la vivienda, un hombre de 55 años, sintió ruidos, salió a ver y se encontró con un hombre que sacó un arma y le disparó.
Ante los disparos agarró su vieja escopeta y le disparó, causándole la muerte al ladrón. Según aseguró, no sabía que el arma estaba cargada.
En una audiencia de juicio abreviado la jueza lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma en exceso de legítima defensa.
También se ordenó su inscripción en el Registro Provincial de Condenados por delitos contra las Personas y su traslado a la cárcel local.
Últimas noticias
"Mi corazón late azufre": La Veloz transportará gratis a los familiares de Mina La Casualidad
Por Carolina Perez CentenoMinería04/12/2025
Te puede interesar
Las claves para entender la reforma del Código Penal
Por Guillermo CaliuoloJusticia04/12/2025
En 2026, Salta tendrá su primer juicio por jurados: Será en Capital
Por Sebastián Quinteros NavarroJusticia04/12/2025
Lo más visto
Vacaciones: ¿Cuáles son los destinos más elegidos y cómo conseguirlos al mejor precio?
Por Federico StornioloTurismo03/12/2025