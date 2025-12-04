Entraron a robarle a su casa, se defendió, le disparó al ladrón, lo mató y ahora irá preso

El hecho sucedió a principios del mes de marzo, en la localidad de Tartagal.

El propietario de la vivienda, un hombre de 55 años, sintió ruidos, salió a ver y se encontró con un hombre que sacó un arma y le disparó.

Ante los disparos agarró su vieja escopeta y le disparó, causándole la muerte al ladrón. Según aseguró, no sabía que el arma estaba cargada.

En una audiencia de juicio abreviado la jueza lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma en exceso de legítima defensa.

También se ordenó su inscripción en el Registro Provincial de Condenados por delitos contra las Personas y su traslado a la cárcel local.