Ser pobre, clase media o millonario en Argentina. ¿Y vos de qué clases sos?

El último informe económico de consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, reveló cómo está compuesta la pirámide social del país y qué ingresos definen a cada familia.

En un 2025 marcado por la inflación y los vaivenes económicos, puso números concretos a una pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto hay que ganar hoy para ser pobre, clase media o parte de los millonarios en Argentina?

A partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), se definieron los nuevos umbrales de ingreso que dividen a la sociedad en cinco segmentos. Los resultados sorprenden y dejan en claro que, en este contexto, hasta ser millonario ya no es suficiente.

Los cinco escalones de la pirámide social



Según el informe, así se distribuye hoy la población por nivel de ingresos:

Clase alta (5%): Ingresos desde $7.000.000 al mes, con un promedio cercano a los $12.000.000.

(5%): Ingresos desde $7.000.000 al mes, con un promedio cercano a los $12.000.000. Clase media alta (17%): A partir de $3.700.000 mensuales.

(17%): A partir de $3.700.000 mensuales. Clase media baja (26%): Desde $2.050.000, con un promedio de $2.400.000.

(26%): Desde $2.050.000, con un promedio de $2.400.000. Clase baja superior (no pobre) (28%): Ingresos promedio de $1.850.000.

(no pobre) (28%): Ingresos promedio de $1.850.000. Clase baja en situación de pobreza (24%): Hogares que no superan los $1.180.000 mensuales.











¿Qué significa pertenecer a cada segmento?



Clase alta: Representa a los hogares con más poder adquisitivo. Pueden ahorrar, invertir, viajar al exterior y mantener un estilo de vida holgado.

Clase media alta: Sostienen un nivel de consumo alto, aunque deben administrar bien para mantenerlo frente a la inflación.

Clase media baja: Llegan a cubrir sus gastos básicos, pero con poco margen. Las vacaciones, el ahorro o el consumo extra no siempre están garantizados.

Clase baja superior: Salieron de la pobreza, pero viven al día. Priorizan necesidades básicas y cuidan cada peso.

Clase baja: Los más golpeados por la situación económica. Tienen dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales.





La pobreza bajó, pero la desigualdad sigue



El dato positivo es que la proporción de hogares en situación de pobreza bajó del 26% al 24% en el último trimestre, mientras que creció la clase baja no pobre. Es una señal de leve mejora en la base de la pirámide. Sin embargo, la brecha entre los extremos sigue siendo enorme.

El informe también analizó cómo consume cada segmento: mientras las clases más altas piensan en dólares, viajes o propiedades, en la base prevalece “la cultura del no”: resignar salidas, cambiar marcas o postergar compras.

¿Y vos, en qué parte de la pirámide estás?



Este nuevo mapa de ingresos ayuda a poner en perspectiva la realidad de millones de argentinos. Más allá de las etiquetas, invita a pensar en cómo impacta la economía en cada hogar y en las oportunidades (o limitaciones) que eso implica.

¿Te sorprendió? Votá en nuestra encuesta

¿Y vos, en qué parte de la pirámide estás? Clase alta Clase media alta Clase media baja Clase baja superior Clase baja

*Nota redactada con ayuda de la IA