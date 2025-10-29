Remisero detenido por abuso sexual, lesiones y rapto en Cerrillos

Un hombre de 45 años, identificado como remisero, fue imputado y quedó con prisión preventiva acusado de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y rapto, todos en concurso real. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Eduardo Raúl Sangari, tras un pedido formal de la fiscalía.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de septiembre, cuando la víctima conoció a un hombre en un boliche ubicado cerca de la terminal de ómnibus. Al retirarse del lugar, el sujeto la acompañó hasta un remis conducido por un conocido suyo.

Según la investigación, el chofer arrojó un espray dentro del vehículo, tras lo cual la mujer perdió el conocimiento. Horas más tarde, despertó en un loteo de Cerrillos, sin recordar cómo había llegado allí, y observó al remisero limpiándose con un trapo.

Un sereno de la zona y un efectivo policial que estaba de consigna vieron el vehículo ingresar y salir del predio. En ese momento, la víctima pidió ayuda gritando “auxilio” y “ayuda” mientras el conductor intentaba escapar, arrastrándola varios metros hasta que cayó cerca de un puente.

Gracias al número de patente, el remisero fue identificado y detenido, confirmándose que el auto estaba a su nombre y que realizaba viajes mediante aplicaciones. El proceso continúa en etapa judicial, con el acusado cumpliendo prisión preventiva efectiva mientras avanza la investigación.