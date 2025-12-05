Corazones que inspiran, rescataron a un animal que: “Tiene un tumor de gran malignidad”

En las redes sociales circuló una historia de rescate animal, que tiene como protagonista a un perro de edad avanzada que se encontraba deambulando por el Parque Industrial.

Unos vecinos que lo divisaron dieron aviso al Centro de Adopción de la Municipalidad, quienes le indicaron como podían hacer para retener al animal ya que no se dejaba atrapar.

Al llegar los integrantes del Centro de Adopción, lo estabilizaron e hidrataron: “Hay muchos de estos casos, por suerte nos colaboraron muchos vecinos, proteccionistas. Los vecinos lo retuvieron, lo asistieron en primero auxilios” comentó el director del Centro, Pablo Díaz a Multivisión.

Si bien su falta de tejidos en la boca por la infección de gusanos es lo que más preocupa al mirarlo, la herida nació producto de un tumor de gran malignidad en su cavidad oral, por lo que ahora, con pronostico reservado esperan por un avance con un tratamiento sintomático y de sostén, pero siempre presente que se trata de un animal geronte.

Ahora el objetivo es claro para los integrantes del Centro: “Poder hacer que este animal tenga la mejor calidad de vida que le podamos otorgar en el tiempo que le quede de esperanza de vida, porque es muy viejito” finalizó Díaz.