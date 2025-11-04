Celebraba su jubilación y un colado a la fiesta lo mató de un balazo: El video de la tragedia

Una celebración familiar en el paraje Las Mercedes, ubicado a unos 20 kilómetros de Larroque, en el departamento Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos, terminó en tragedia. En medio del festejo por la jubilación de Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, el hombre fue asesinado de un disparo por un pariente de uno de sus invitados.

El crimen quedó filmado y el video, que se viralizó en las últimas horas, encabeza esta nota: las imágenes son terribles, como así también la desesperación del resto de los invitados, quienes intenta frenar el embate homicida del acusado, incluso dándole fierrazos en la cabeza.

El acusado del homicidio, identificado como Hernán Ezequiel Morales, de 29 años, permanece internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario, a la espera de ser formalmente imputado por la fiscal Emilce Rivollier, quien encabeza la investigación.

Morales llegó al hogar de Scherer, donde se hacía el festejo ante 200 personas, ya que también se celebraba el cumpleaños del nieto de Scherer; acompañado por sus parientes, quienes sí habían sido invitados a la celebración.

El invitado colado tuvo un entredicho con su ex pareja y la víctima primero le pidió calma y luego lo echó del lugar para continuar con la celebración.

Sin embargo, Morales fue a un establecimiento rural perteneciente a su padrastro -que queda a un kilómetro de donde se desarrollaba la fiesta- y tomó dos armas, entre ellas, una escopeta y una carabina, y regresó al festejo.

Tras un forcejeo con el jubilado, el asesino le disparó en la ingle y salió de la escena golpeado por los testigos que, a su vez, intentaron auxiliar a Scherer. El jubilado terminó en el Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció por un shock hipovolémico hemorrágico.

El agresor quedó detenido luego de haber sido custodiado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de los golpes recibidos y, aunque continúan las investigaciones, podría ser imputado por homicidio agravado.

En diálogo con el Diario Uno, Alfio Gette, abogado de la familia de Scherer, explicó: “El asesino es alguien que no estaba invitado, es un hijo de un invitado”. Y describió que Morales había pedido permiso para asistir porque se encontraba de visita en la zona.

El abogado también dio un detalle sobre una de las últimas escenas del video: “Se ve claramente que quien lo agrede con un fierro es el propio padrastro, que le ocasiona un corte y tiene una lesión en la cabeza”.

En cuanto al contexto, Gette relató que la víctima era un empleado rural jubilado, “gente de trabajo, gente de bien”, según sus palabras. El abogado expresó que la celebración era una reunión familiar íntima y alegre, y que el hecho “era una fiesta que tenía que terminar con un abrazo y un beso, terminó con un homicidio”.

Y destacó la labor de fiscal Emilce Rivollier, quien encabeza la investigación: “La fiscal hizo un buen trabajo porque fue al lugar del hecho, ya tomó todas las diligencias de rigor y están las armas secuestradas. No hay nada por discutir. Este muchacho no puede plantear ningún tipo de defensa ni emoción violenta ni legítima defensa, porque está el video”.