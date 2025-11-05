Narco-avioneta: Secuestraron más de 140 kilos de cocaína y hay dos detenidos

En el marco de la investigación por la caída de una avioneta que transportaba droga en una finca privada de Rosario de la Frontera, el fiscal general, Eduardo Villalba, confirmó el secuestro de más de 140 kilos de cocaína y la detención de dos personas.

Según informó el fiscal, tanto la avioneta como un vehículo encontrado en el lugar quedaron completamente destruidos por el impacto y un incendio intencional posterior.

Villalba confirmó que continúan los rastrillajes en la zona para reunir más evidencias, mientras la investigación avanza bajo estricta reserva.

En el lugar trabajan de manera conjunta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional.