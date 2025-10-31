Juventud rearma la defensa para la revancha

De cara al duelo decisivo ante Gimnasia de Chivilcoy, que se disputará este domingo a las 16 hs en Buenos Aires, Juventud Antoniana deberá reconfigurar su línea defensiva tras una baja sensible.

Se trata de Ignacio Sanabria, quien sufrió una fisura en las costillas durante un entrenamiento y quedó descartado para el encuentro de vuelta. La lesión representa un problema para el cuerpo técnico, que ahora deberá buscar alternativas para cubrir su ausencia en un partido clave para las aspiraciones del Santo en el torneo.

Tampoco estará disponible Dardo Torres, defensor que aparecía como posible reemplazo, pero el ex Argentinos Juniors aún no se recuperó de su lesión.

Estas ausencias obligan al cuerpo técnico a repensar el esquema defensivo en un partido clave para las aspiraciones del Santo en el torneo.

Además, por la baja Facundo Cruz, el entrenador sumaria un volante en la mitad de la cancha para potenciar el ataque y todos los caminos conducen a Alejandro Taborda. El volante se perfila para ocupar ese lugar en una zona clave del campo, donde Juventud buscará equilibrio y recuperación.

Este viernes será el último entrenamiento en casa, ya que el plantel emprenderá viaje vía aérea el sábado, rumbo a Buenos Aires, con la ilusión intacta y la mira puesta en avanzar de fase.