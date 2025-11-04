Imputaron al supuesto motochorro que atacaba en las paradas de colectivo

Fue el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a un hombre de 30 años por la presunta comisión del delito de robo simple en grado de tentativa. El hecho por el que lo imputa sucedió en la noche del 31 de octubre cuando la víctima esperaba el colectivo en Pedernera y O’Higgins.

Estando en la parada, la mujer vió a dos individuos que se desplazaban en motocicleta. Un par de minutos después, el acusado la sorprendió por detrás y le habría quitado su teléfono celular tras lo cual la arrastró una cuadra por O´Higgins. Cuando el hombre se proponía darse a la fuga, la motocicleta no arrancó.

Con su plan de escape frustrado, fueron los vecinos quienes entraron en acción y ayudaron a la denunciante recuperando el móvil, mientras el acusado se fugó de la zona.

Luego de diálogar con la denunciante, personal policial del Grupo Motorista N° 3, pudieron dar con el sujeto y procedieron con la detención para su posterior traslado a la dependencia policial en dónde fue identificado.

Durante la audiencia de imputación el acusado dió su versión de los hechos mientras que el fiscal Jovanovics solicitó que se mantenga su detención ante el Juzgado de Garantías de turno.