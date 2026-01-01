Debut de las nuevas bandas cambiarias: Qué esperar del dólar en el primer trimestre del 2026

Con los cambios en el esquema, el equipo económico argentino busca evitar que el techo de la banda cambiaria continúe cediendo en términos reales. Cuál podría ser la trayectoria del techo.

A partir de este jueves, 1 de enero entrará en vigencia la nueva fase del programa económico en la cual el techo y el piso de las bandas de intervención cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al dato de inflación mensual informado por Indec dos meses antes. En ese escenario, la banda superior podría superar los ARS$1.700 hacia mediados de 2026, si se cumplen las proyecciones de inflación del mercado.

De este modo, el equipo económico busca evitar que el techo de la banda cambiaria continúe cediendo en términos reales: en otras palabras, que la cotización del dólar deje de subir por debajo del ritmo de la inflación mensual.

El cálculo de los ARS$1.700 para mediados del 2026 surge de aplicar la inflación esperada del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el propio Banco Central al nuevo esquema de actualización de bandas de flotación. Según este mecanismo, los límites del tipo de cambio se ajustan en función de la evolución de los precios, redefiniendo el punto a partir del cual la autoridad monetaria debe intervenir para evitar desbordes.

Sin embargo, el equipo económico aclaró en reiteradas oportunidades que un mayor techo de las bandas no implica que ese sea el recorrido de la moneda norteamericana.

Cómo será la evolución de las bandas

El economista Amílcar Collante detalló la trayectoria que tendría la banda superior bajo el supuesto inflacionario del REM. Al 31 de diciembre, el techo se ubicaría en ARS$1.527; a fines de enero, en ARS$1.564; en febrero alcanzaría los ARS$1.597; en marzo, los ARS$1.627; en abril, ARS$1.655; en mayo, ARS$1.685; y en junio treparía a ARS$1.711. Para fines de julio, el límite se estiraría hasta ARS$1.737.

Detrás de esta dinámica está un sendero de inflación en desaceleración, aunque todavía elevado en términos nominales. El REM proyecta una suba de precios de 2,1% en diciembre; 1,9% en enero; 1,7% en febrero; 1,8% en marzo; 1,6% en abril y 1,5% en mayo. Ese ritmo, aplicado de manera acumulativa al esquema de bandas, empuja gradualmente hacia arriba el techo cambiario.

El futuro del dólar y la inflación

Un reporte del banco BBVA posicionó al tipo de cambio en ARS$1.730 para finales del año próximo. “A partir de 2026, las bandas se ajustarán en función de la inflación, para evitar que el límite superior se continúe apreciando en términos reales y dar cierto margen adicional para flotar y acumular reservas internacionales”, evaluó.

Un informe de la consultora PxQ aseguró que la “trayectoria ascendente” de la inflación de los últimos meses “es un desafío para el equilibrio externo y es por eso que la autoridad monetaria se ve obligada a cortar esa dinámica sacrificando su objetivo de reducción de la inflación”.

Por su parte, la consultora 1816, con los cambios en el esquema, “el equipo económico pasó de un objetivo único (la desinflación como único ‘job description’, en las propias palabras de Milei) a reconocer el trade-off entre acumulación de reservas y desinflación“.

“El anuncio fue lo más contundente que se podía hacer sin dejar de decir que se ´ratificó´ la continuidad del esquema de bandas”, indicó.

En tanto, sostuvo “la duda es si el sector privado venderá los suficientes dólares (o si demandará suficientes Pesos) abajo del techo de la banda para que esa remonetización ocurra vía compras de BCRA en el MLC”.

“Si compraran todas las ruedas el 5% de US$200 millones operados serían unos US$2.520 millones anuales”, señaló.

Para el economista Gustavo Ber, “aunque la nueva estrategia ampliará las bandas y, por lo tanto, elevará el techo, la reacción del dólar mayorista resulta un ordenado reacomodamiento ante la expectativa de mayor oferta tanto desde el trigo como de las abultadas emisiones corporativas y provinciales”.

“Hacia adelante, el mejor escenario sería que el dólar pudiera transitar en los próximos meses más alejado del nuevo techo ya que reflejaría un clima de saludable equilibrio en la plaza cambiaria”, opinó.

Fuente Bloomberg (Foto Debut de las nuevas bandas cambiarias: qué puede pasar con el dólar en el primer trimestre. Billetes de dólar.(Bloomberg/Paul Yeung) (Por Belén Escobar)