El municipio de Tartagal reforzará la seguridad tras el violento cruce entre taxistas

El sábado en la Terminal de ómnibus de Tartagal tuvo lugar un enfrentamiento entre taxistas en el cual uno de ellos saca un arma blanca generando tensión y preocupación social.

Lucas Bercovich, director de Transporte de la municipalidad, comentó sobre la situación explicando que es un tema que excede al área y que ya tiene más relación con la seguridad.

“Los inspectores de Transporte son civiles y nuestra tarea es cuidarlos, y tienen la orden de cuando hay violencia verbal o física no se expongan a eso, lo importante es garantizar su seguridad” dijo a Mosconi Tv Color.

Hizo hincapié que se trata de un hecho aislado, ya que por el accionar municipal y la presencia de la Policía no pasa a menudo, pero aclaró que se encuentran trabajando en mejorar la seguridad.

La parada N°5 fue el lugar donde fue se desató el conflicto, ya que hay rivalidad entre los taxistas asignados a esta parada y otros taxistas o remises que llegan desde otro sitio, lo cual genera roces y competencia por los pasajeros.

“Por los tiempos que estamos viviendo, por el difícil contexto económico, es inevitable que sucedan hechos de este tipo”, ante esto se refirió que en el último tiempo los viajes fueron disminuyendo, la oferta se mantiene, pero la demanda cayó.

Los viajes a la frontera también son foco de conflicto, ya que, al haber menos movimiento a nivel local y a otras localidades, el tránsito a Pocitos es importante, ya que la gente aprovecha para ir a comprar a Bolivia por los costos más bajos: “Creció mucho el movimiento de taxistas para allá”.

Ante lo ocurrido dijo que trabajarán en contener este conflicto y la competencia para que no vuelva a suceder.