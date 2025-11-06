Impulsan medidas para fortalecer la permanencia de médicos en Salta

La migración de estudiantes que alcanzan su título profesional en la medicina preocupa al sector de salud en Salta, por lo que se proponen diferentes estrategias para que elijan su provincia.

Alberto Robredo, presidente del Colegio Médico de Salta se expidió al respecto, resaltando la importancia del nuevo centro de simulación y las causas por la que emigran los médicos.

“Desde el Colegio y desde el Círculo Médico y otras entidades tratamos que los profesionales se queden en Salta, tratamos de hacer un medio más amigable” sostuvo Robredo en El Once Tv.

En este sentido llevaron adelante el Centro de Simulación ubicado en calle España 1440 al cual invitan a los alumnos de último año para que puedan desarrollar y practicar distintas especialidades como ginecología y obstetricia: “Tratar de hacer algo más amigable y tratar de dar charlas para que se queden en la provincia y se formen acá”.

Sobre las distintas causas por las cuales se van de la provincia, afirmó que es muy complejo, que no solo se debe a la parte médica, sino que van en busca de las grandes ciudades, de la oferta variable que tienen en distintos rubros y las innovaciones en la vida diaria que ofrecen: “Es gente joven que quiere abrirse al mundo y ahora es mucho más fácil viajar, creo que no solamente es la parte médica, sino las otras ofertas que dan otras provincias” finalizó.