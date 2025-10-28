Orán: El nuevo resonador magnético comenzará a funcionar este viernes



A partir del 1 de noviembre, el Hospital San Vicente de Paúl de Orán comenzará a otorgar turnos para el uso del resonador magnético nuclear de última generación, una herramienta clave que permitirá mejorar los diagnósticos y tratamientos médicos en la región.

El equipo había sido incorporado el 1 de octubre, durante un acto encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Baltasar Lara Gros, y desde entonces se realizaron las etapas de instalación y capacitación del personal.

Con esta incorporación, el hospital podrá realizar estudios de alta complejidad sin necesidad de derivar pacientes a otras ciudades, beneficiando no solo a Orán, sino también a localidades vecinas.

Desde el establecimiento recordaron que los turnos se otorgarán únicamente con pedido médico previo, requisito necesario para justificar el estudio y garantizar el correcto uso del equipo.