Así es "Metanoia SMX", el centro de simulación médica que revolucionará la salud en Salta

En medio de tantas pálidas, hay que hacer lugar a una buena noticia y es una vinculada a un nuevo lugar dentro de Salta que pondrá a la salud a la vanguardia, a la altura de las circunstancias, empleados, tecnología e incluso IA para mejorar como potenciar las capacidades médicas.

Medical Simulation Center (METANOIA) Smx es este establecimiento de simulación de prácticas médicas donde médicos, residentes y enfermeros podrán no solo capacitarse teóricamente sino que, con tecnología de punta de simulación, tendrán la posibilidad de aplicar esos saberes y, a su vez, acreditar sus capacidades.

Sin Vueltas de InformateSalta habló con Mario Larrán, CEO de METANOIA, quien destacó todas las capacidades que tendrá este lugar, el cual surgió como “una inquietud del Colegio de Médicos que nos plantea a nosotros, que hace 30 años nos dedicamos a esto, de tener un lugar donde los médicos puedan entrenar, adquirir y practicar habilidades de manera medible, para que luego puedan ser certificados”.

Así nace METANOIA, poniendo a disposición un lugar con capacidad para 60 personas pudiendo practicar en más de una especialidad y en simultáneo, con una plataforma digital que tendrá cursos teóricos, autoadministrados en el tiempo por el interesado quien, rindiendo y aprobando la teoría, podrá pedir turnos para las prácticas específicas en especialidades, con 10 simuladores laparoscópicos, equipos de simulación conectados a IA, etc.

“Esto no tiene antecedentes en Argentina”, resaltó el CEO sobre un lugar y una articulación entre sectores “para ofrecer este tipo de alternativa de formación y capacitación práctica, para la certificación de profesionales”, se mostró contento sobre este lugar que, en noviembre, ya empezará con sus primeros cursos.

“No solo es para especialidades de quirófano, también es para especialidades clínicas o quirúrgicas, para personal no médico, como enfermeros que pueden hacer prácticas de procedimientos básicos y para todos los niveles, de entrenamiento de capacidades básicas, hasta específicas en equipo”, sumó para concluir.