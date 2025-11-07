Femicidio de Jimena Salas: A las 16 horas se conocerá el veredicto del juicio

Luego de ocho años de espera, el Tribunal dará a conocer esta tarde el fallo en el juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal de la Sala IV de Grandes Juicios dará a conocer a partir de las 16 el veredicto en una causa que conmovió a Salta y mantuvo en vilo a la comunidad durante más de ocho años.

La jornada comenzó con los alegatos finales, donde la fiscal penal Mónica Poma respondió a los planteos de la defensa de los imputados. Luego se escucharon las réplicas y dúplicas, y finalmente se habilitó a los acusados a expresar sus últimas palabras antes de la deliberación.

Primero habló Adrián Guillermo Saavedra, seguido por Damián Saavedra, quien pidió justicia y negó cualquier participación en un crimen “tan atroz”.