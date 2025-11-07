Juicio por Jimena Salas: "Sigo creyendo en la justicia”, dijo el viudo

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en Vaqueros en 2017, tras semanas de audiencias en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial.

Nicolás Cajal, ex pareja de la víctima, habló brevemente con El Once TV antes de la audiencia final y expresó: “Hay que esperar la decisión de los jueces, sigo creyendo en la justicia".

Consultado sobre si considera culpables a los hermanos Saavedra, imputados en la causa, respondió: “Esto lo van a determinar los jueces”.