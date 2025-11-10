Se viene una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en zona sur

Se viene una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en zona sur10/11/2025
La Municipalidad de Salta realizará este martes 11 de noviembre, de 11 a 17 horas, una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”, en la cancha del barrio Roberto Romero, ubicada entre calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
La iniciativa busca promover el ahorro familiar y fortalecer la economía local, acercando a los vecinos una amplia variedad de productos regionales, frescos y de calidad a precios promocionales.
Entre las ofertas más destacadas habrá productos saludables, panificados, quesos, embutidos, artículos de limpieza, huevos, carbón y leña, además de frutas, verduras, carnes, lácteos y pescados.
Ofertas destacadas
Productos saludables
- Nueces: $10.000
- Aceite de oliva extra virgen: $18.000
- Pasas de uva: $4.000
- Almendras: $6.000
Quesos y embutidos
- Combo salame + horma de queso (500 g): $15.000
- Horma de queso (vaca o cabra, 500 g): 1 x $8.000 / 2 x $15.000
- Salame 3D: 1 x $7.500 / 2 x $13.000
Panificados
- Tortillas, surtidos o facturas: 8 x $1.000
- Pan de naranja o anís: $600
- Pan de hamburguesa x6: $700
- Prepizzas x3: $1.200
Productos Bandi
- Queso de vaca o cabra (kg): $10.000
- Quesillos: entre $3.000 y $6.000
- Salame de cerdo fino (800 g): $20.000
Huevos
- Selección x20: $3.500 / Súper selección x20: $4.000
- Selección x30: $5.200
Combos de limpieza Manclean SRL
- Combo limpieza (detergente + lavandina + desodorante, 5 L c/u): $9.500
- Combo lavado (suavizante + jabón líquido, 5 L c/u): $8.500
Carbón y leña El Trébol
- Bolsa grande: $4.500
- Leña 10 kg: $4.000
Durante la jornada también habrá stands de emprendedores locales con productos artesanales y promociones especiales.
La Municipalidad invita a todos los vecinos a participar y aprovechar los descuentos que ofrece este programa que acerca precios justos a los barrios salteños.