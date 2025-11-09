El martes “El Mercado en tu Barrio” llegará a la zona oeste

El próximo martes el programa de la Municipalidad, El Mercado en tu Barrio, se instalará en el barrio Roberto Romero, entre las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

El horario de atención será de 11 a 17, ofreciendo una amplia variedad de productos de primera necesidad con descuentos de hasta un 30%. Allí, los vecinos podrán comprar frutas, verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, productos panificados, artículos de limpieza, neumáticos, barras de cereales y mucho más.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la economía de las familias de la ciudad y apoyar el desarrollo de emprendedores y comerciantes locales.