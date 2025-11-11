Clubes deportivos de Salta: "La ayuda del Plan META es un envión muy grande para avanzar"

A través del programa Clubes en Acción, incluido en el Plan META, el Ministerio de Turismo y Deportes busca impulsar la mejora en infraestructura y gestión de las instituciones deportivas en toda la provincia con acompañamiento legal y contable para regularizar documentación y con entrega de subsidios.

Fue en este marco que el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, visitó los clubes General Paz y 9 de julio. Ambas instituciones presentaron sus pedidos para realizar mejoras en las instalaciones. García Bes recorrió el club Deportivo General Paz en este lugar fue recibido por la presidente de la institución, Marta Espada quien expresó que el club proyecta el techado de la cancha de basquet: "Tenemos las bases para la estructura y nos faltan las chapas. Ya presentamos la documentación para que desde el Plan META podamos concretar la obra", señaló.

Posteriormente, García Bes visitó el club 9 de Julio para conocer los planes de mejoras en infraestructura. Allí se entrevistó con el vicepresidente del club, Luis Rusinek, quien adelantó que la prioridad de obras es la refacción de baños y vestuarios.

"El nuestro es un club que recibe chicos de todas partes de la ciudad y también del interior. Tenemos más de 300 chicos que juegan al básquet y queremos que la institución siga creciendo. La ayuda del Plan META es un envión muy grande para avanzar más rápido",sostuvo.