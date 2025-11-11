Motociclista fue embestido por un auto en Tres Cerritos, sufrió múltiples lesiones

Un lamentable hecho se dio en la tarde del lunes en B° Tres Cerritos, en la intersección de Los Mistoles y avenida Reyes Católicos, una motocicleta fue embestida por un automóvil, resultando lesionado el conductor del vehículo de menor porte.

Tras el siniestro, vecinos y transeuntes tomaron intervención hasta el arribo de personal policial y de SAMEC que asistencia al motociclista herido.

En el lugar también trabajó la Policía de Salta, que ordenó el tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro, publicó De Frente Salta.