Salta lanza “Presentá tu Destino”: Cafayate, San Carlos y Animaná abren el ciclo

El Ministerio de Turismo y Deportes presentó una nueva edición del programa “Presentá tu Destino”, una iniciativa que busca difundir los principales atractivos turísticos de la provincia a través de los propios municipios.

En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado a los Valles Calchaquíes, con la participación de Cafayate, San Carlos y Animaná, que serán los primeros destinos en mostrar su oferta turística, cultural y gastronómica.

En diálogo con Informate Salta, la secretaria de Turismo, Nadia Loza, explicó:

“Estamos lanzando este ciclo de presentaciones de Destinos Emblemáticos de Salta para contarles a los salteños y turistas cuáles son esos rincones escondidos por conocer.”

El programa, coordinado por la Dirección de Articulación de Destinos Turísticos, propone una agenda que recorrerá las siete regiones turísticas de la provincia, ofreciendo espacios de promoción, intercambio y actualización de experiencias.

“Siempre los destinos trabajan muchísimo para tener nueva oferta, nuevas propuestas, experiencias innovadoras y creativas. Todos se van a sorprender con lo que tienen para ofrecer”, destacó Loza.