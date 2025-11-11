Noce pasó la escoba: Seis jugadores no seguirán en el "Santo"

Juventud Antoniana comenzó a delinear su plantel para la próxima temporada y ya se confirmaron las primeras bajas. Seis futbolistas que integraron el equipo durante el último torneo no continuarán en la institución.

Los jugadores que no vestirán más la camiseta del “Santo” son Emanuel Romero, Luciano Arraya, Daniel Lucero, Facundo Perrone, Ian Arévalo y Dardo Torres. La decisión fue tomada por el director técnico Germán Noce, quien, junto a la dirigencia, impulsa una profunda reestructuración del plantel con vistas al próximo Torneo Federal A.

El objetivo es armar un equipo competitivo que pueda ser protagonista y pelear por el ascenso. Aunque el campeonato comenzará recién en marzo de 2026, Noce ya trabaja en la planificación de la pretemporada y en la búsqueda de refuerzos.