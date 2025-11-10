Tiene fecha el superclásico salteño: Se enfrentan Juventud y Central

Central Norte que milita en la Primera Nacional se enfrentará a Juventud Antoniana del Torneo Federal A, un clásico que todos los salteños esperan.

El encuentro será el próximo domingo 30 de noviembre, y se espera que se juegue con público de ambas parcialidades. El partido se disputaría a partir de las 18:00 y los precios de las entradas rondarían entre los $10.000 y $30.000 pesos.

El encuentro servirá para el ingreso de fondos en ambos clubes y así encarar una nueva temporada deportiva.

En los próximos días, se darán a conocer más detalles del encuentro.