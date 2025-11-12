Regional Amateur: Animaná y La Tablada quedaron afuera

Animaná y La Tablada de General Güemes quedaron eliminados del Torneo Regional Amateur tras caer en sus tres presentaciones, mientras que los equipos capitalinos mantienen intactas sus chances de clasificación.

El conjunto de los Valles Calchaquíes, que integró la Zona 7, no logró sumar puntos en el certamen y se despidió sin poder hacer pie en una zona exigente. Misma suerte corrió La Tablada, representante de General Güemes en la Zona 5, que también acumuló tres derrotas consecutivas y cerró su participación de manera anticipada.

En contraste, la Zona 6 donde compiten los equipos de la capital salteña sigue abierta y con expectativas. Ceferino lidera con 5 unidades, mientras que Castañares y Los Cachorros suman 3 puntos y aún tienen chances matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

Además, en el interior provincial, Sportivo San José (Metán), Victoria (Galpón), General Güemes (Rosario de la Frontera), Río Dorado (Apolinario Saravia), Sportivo Pocitos (Salvador Mazza), Aviación, Redes de la Patria (El Bordo) y Boroquímica (Campo Quijano) se mantienen firmes en sus respectivas zonas, alimentando el sueño de seguir avanzando.