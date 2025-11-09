Confusión total en el Regional: Dos expulsados, pero solo uno salió de la cancha

Deportes09/11/2025
SPORTIVOVICTORIAVSSANJOSE

El partido en el estadio Raúl Pastor Moya de Metán, entre Victoria y San José por la cuarta fecha de la Zona 4 del Torneo Regional Federal Amateur dejó una escena que terminó siendo más comentada que el resultado. A los 16 minutos del primer tiempo, tras una jugada fuerte y empujones entre jugadores de ambos equipos, el árbitro José María Enrique mostró la tarjeta roja para Valentín Bazán (Victoria) y Cristian Huerta (San José). El momento fue confuso, incluso llegó a levantar la mano hacia dos jugadores más con la roja en la mano. Sin embargo, después del tumulto y la intervención de compañeros, asistentes y reclamos, el único que terminó saliendo del campo de juego fue el defensor  galponense del Victoria.

La situación generó desconcierto en la cancha y también en las tribunas, donde se escucharon protestas por la disparidad entre lo que se vio y lo que finalmente ocurrió. Las imágenes que circularon en redes durante la noche mostraron reclamos, señalamientos hacia el árbitro y jugadores intentando entender qué había decidido realmente.

El clima caliente no es menor en una zona que está muy ajustada en la tabla: San José lidera con 7 puntos, seguido por Güemes y Victoria con 5, y Río Dorado con 4. Cada punto pesa y cada sanción también, por lo que la jugada promete seguir siendo tema durante la semana.

