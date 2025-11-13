Radarización, Ley de Derribo y Ficha Limpia, los temas que Sáenz planteará ante Santilli

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó los temas que llevará a la reunión de este jueves con el ministro del Interior, Diego Santilli, entre ellos la Ley de Derribo y la radarización de las fronteras, cuestiones que consideró centrales para la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

“De nada sirve el Plan Güemes o el Operativo Roca si custodiamos la parte terrestre y no hacemos nada con la aérea”, sostuvo en una entrevista con el canal A24, al remarcar la urgencia de avanzar en un control integral del espacio fronterizo del Norte argentino.

Sáenz también señaló que espera conocer “qué va a pasar con la Ficha Limpia, un tema del que tanto se habló”. “Sería bueno que se toque y que podamos terminar de una vez por todas con esas cuestiones que la gente todavía espera y sigue mirando”, afirmó.

El mandatario salteño insistió en la necesidad de una mirada verdaderamente federal desde la Nación. “Hay otras cuestiones que también deben discutirse, pero sobre todo hay que hacerle entender al gobierno nacional que si crecen las provincias, también crece el país”, subrayó.

En ese sentido, lamentó que el Norte siga relegado por políticas centralistas: “El Norte argentino tiene un enorme potencial, pero la falta de federalismo, este federalismo al revés que han aplicado todas las gestiones, ha impedido que hoy seamos competitivos”.