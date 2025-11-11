Narcoavioneta: Diputados pedirán a Nación la aplicación de la Ley de Derribo

En medio de las novedades por la caída de una avioneta con un cargamento de cocaína en Rosario de la Frontera, la Cámara de Diputados provincial pondrá en agenda un proyecto que reclama la aplicación de la Ley de Derribo en las zonas fronterizas de Salta, con una iniciativa que busca que el Poder Ejecutivo Nacional implemente medidas de protección del espacio aéreo, incluyendo el Sistema de Defensa Aeroespacial para la destrucción de aeronaves declaradas "hostiles".

¿Cuáles son los detalles? El proyecto de Declaración fue presentado por la diputada Socorro Villamayor y busca que la provincia manifieste formalmente al Gobierno Nacional la urgente necesidad de extremar los controles sobre el espacio aéreo en el norte salteño.

La discusión sobre la aplicación de la Ley de Derribo ha vuelto con fuerza a la agenda política tras el hallazgo de la avioneta estrellada, un suceso que reavivó el debate sobre la falta de radarización efectiva y de herramientas legales contundentes. Este tipo de herramientas legales mitigarían el constante ingreso clandestino de aeronaves que transportan grandes cargamentos de droga.

La necesidad de esta ley fue incluso planteada por el gobernador Gustavo Sáenz a través de sus redes sociales, quien agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad y del fiscal Villalba en la detención de los involucrados. Sin embargo, Sáenz enfatizó que, pese a los esfuerzos por custodiar los más de 700 kilómetros de frontera, esto "no alcanza".

En su llamado a la Nación, el mandatario provincial fue directo: "Por eso les pido a los legisladores nacionales que se trate la Ley de Derribo y Radarización de toda la frontera, es fundamental para seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico".

Otros legisladores también se han mostrado a favor de la medida. El diputado provincial José Gauffin afirmó: "Yo conceptualmente coincido con la Ley de Derribo", aclarando que, si bien puede sonar drástica, se trata de una ley con protocolos definidos, que incluyen un procedimiento supervisado por un juez federal para su cumplimiento.