Cinco policías heridas tras el vuelco de un auto en Ruta 9

Accidente13/11/2025
vuewlco ruta 9

Cinco mujeres de la Policía de la Provincia resultaron heridas este jueves por la tarde, luego de que el vehículo en el que viajaban volcara sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del crematorio Pieve.

carril clandestinoEl Carril: Suspendieron un bingo clandestino tras una denuncia anónima

El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Gol que se dirigía hacia Salta Capital perdió el control y terminó dando varios tumbos. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y cinco ambulancias del SAMEC, que asistieron a las ocupantes.

Cuatro de las policías fueron derivadas a distintas clínicas privadas, entre ellas el IMAC y Los Altos de Salta, con diagnósticos de politraumatismos. La quinta integrante fue atendida en el lugar.

Las causas del accidente aún se investigan y quedaron bajo análisis de la Policía Vial y la fiscalía de turno.

detenidos corralonPadre e hijo denunciados por no entregar materiales de construcción valuados en $38 millones


 
 
 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día