Cinco policías heridas tras el vuelco de un auto en Ruta 9

Cinco mujeres de la Policía de la Provincia resultaron heridas este jueves por la tarde, luego de que el vehículo en el que viajaban volcara sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del crematorio Pieve.

El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Gol que se dirigía hacia Salta Capital perdió el control y terminó dando varios tumbos. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y cinco ambulancias del SAMEC, que asistieron a las ocupantes.

Cuatro de las policías fueron derivadas a distintas clínicas privadas, entre ellas el IMAC y Los Altos de Salta, con diagnósticos de politraumatismos. La quinta integrante fue atendida en el lugar.

Las causas del accidente aún se investigan y quedaron bajo análisis de la Policía Vial y la fiscalía de turno.







