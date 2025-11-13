Cinco policías heridas tras el vuelco de un auto en Ruta 9

Cinco policías heridas tras el vuelco de un auto en Ruta 9Accidente13/11/2025
Cinco mujeres de la Policía de la Provincia resultaron heridas este jueves por la tarde, luego de que el vehículo en el que viajaban volcara sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del crematorio Pieve.
El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Gol que se dirigía hacia Salta Capital perdió el control y terminó dando varios tumbos. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y cinco ambulancias del SAMEC, que asistieron a las ocupantes.
Cuatro de las policías fueron derivadas a distintas clínicas privadas, entre ellas el IMAC y Los Altos de Salta, con diagnósticos de politraumatismos. La quinta integrante fue atendida en el lugar.
Las causas del accidente aún se investigan y quedaron bajo análisis de la Policía Vial y la fiscalía de turno.
