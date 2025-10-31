¿Cumplís los requisitos! Aún quedan chances para sumarse a las escuelas de la Policía

Excelente noticia que se conoció para quienes aspiran a formar parte de las fuerzas de seguridad, fue que la Policía de Salta anunciaba la apertura del proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026, tanto para la Escuela de Oficiales (Cadetes) como para la Escuela de Suboficiales.

El Comisario Inspector Flavio Peloc, en diálogo con Multivisión Federal, confirmó el inicio del proceso: "Este lunes comenzamos las inscripciones para el próximo periodo lectivo 2026 en ambas escuelas, tanto Suboficiales, futuros Cadetes, de la Policía, en una inscripción netamente virtual". El período para varones que aspiren a ambos institutos se habilitó entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, mientras que para las mujeres será del 3 al 6 de noviembre.

El proceso se realiza de manera virtual a través del sitio web oficial de la Policía de Salta, en la sección de incorporaciones. Allí, los interesados deben subir toda la documentación requerida. "En la página están los requisitos de la documentación que deben acreditar, que deben escanear, que deben subir en este sistema y, si cumplen los requisitos, se envía un correo continuando y avanzando con el periodo de inscripción", explicó el Comisario.

La convocatoria es completamente virtual y se ha dividido por género para ordenar el flujo de postulantes.

Los requisitos varían según la escuela elegida, siendo el límite de edad un factor diferencial. Para la Escuela de Oficiales (Cadetes), el límite es de 18 a 23 años, mientras que para la Escuela de Suboficiales se extiende hasta los 28 años inclusive. Además, un requisito indispensable para ambas convocatorias es poseer el secundario completo, ya sea con título o con constancia de título en trámite.

El Comisario Peloc destacó otros requisitos excluyentes: "Se exige que tengan el secundario completo, también se destaca que es requisito indispensable poseer el certificado de antecedentes penales tanto nacional como provincial, que se lo puede sacar en la página de la Policía". Una vez completada la inscripción online, los postulantes pasarán a una serie de exámenes rigurosos: psicológico, evaluación física, y médica, entre otras etapas previas al inicio de clases.

Considerando que la página puede colapsar ante la alta demanda, la División de Incorporaciones habilitará un trámite extraordinario y presencial este fin de semana. El Comisario Peloc informó que los interesados podrán concurrir a la Central de Policía, por calle Santiago del Estero, el sábado y domingo, de 8 a 13 y de 15 a 20.30 horas, para realizar el trámite de forma asistida.

Los interesados deberán ingresar al sitio web de la Policía, a la sección de incorporaciones: www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones.