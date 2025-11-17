Hoy serán los alegatos por el doble homicidio en Coronel Moldes

Este lunes desde las 10:00 darán inicio los alegatos por el homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, ocurrido el 16 de febrero de 2024 en Coronel Moldes.

Por el hecho están siendo juzgados un hombre de 27 años, imputado por homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real. Y otro sujeto de 24 años, por homicidio calificado, criminis causa y por alevosía (dos hechos) en concurso real.

La semana pasada uno de los detenidos apuntó contra el coimputado, asegurando que él los mató.