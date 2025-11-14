Juicio por el doble homicidio en Coronel Moldes: Siguen las declaraciones

El juicio por el doble homicidio de los hermanos Suárez en Coronel Moldes tuvo este jueves una nueva jornada con testimonios claves. Declaró un criminalista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien detalló cómo ingresó a la vivienda, siguió rastros de sangre y encontró el segundo cuerpo en un sector del lavadero. También explicó los indicios recolectados en la casa, en el auto de las víctimas y en un allanamiento al domicilio de uno de los acusados.

Un sobrino nieto de los fallecidos contó cómo se enteró del crimen y describió la situación de vulnerabilidad en la que vivían los hermanos, ambos con discapacidades.

Además, amigos de los imputados declararon ante el juez Eduardo Sángari que uno de ellos les había propuesto participar de un “negocio millonario” vinculado a golpear o “hacer desaparecer” a una persona. Durante la audiencia se reprodujeron audios extraídos del celular de uno de los testigos.

El debate, encabezado por el fiscal Gabriel González, continuará este viernes a las 10 hs con los últimos testimonios antes de avanzar hacia la siguiente etapa del proceso.