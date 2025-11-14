Salta entre los cinco destinos más buscados para las vacaciones de verano

De acuerdo a datos de Despegar dentro de un amplío abanico que tiene para ofrecer Argentina en cuanto a destinos turísticos, Salta se posiciona como el 4to destino más buscado para la próxima temporada de verano.

En el último tiempo, Salta ha crecido de manera considerable producto del gran desarrollo del aeropuerto y la ampliación de la conectividad aérea. Un punto destacado en la Provincia de Salta es la posición que ocupan los vinos de Cafayate.

El top cinco completo:

Bariloche Puerto Iguazú Mendoza Salta Córdoba

Por otro lado, miles de argentinos buscan vacacionar en el exterior en dónde México y Aruba destacan entre los tradicionales destinos en las playas brasileras.