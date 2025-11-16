Payogasta: Accidente en una curva de la Ruta 40 dejó un motociclista herido

Un motociclista resultó lesionado ayer sábado por la mañana luego de impactar con una camioneta en el kilómetro 4506 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Payogasta con Cachi, una zona de alta sinuosidad y circulación turística. El hecho ocurrió alrededor de las 10:40, cuando ambos vehículos se desplazaban en sentido hacia la ciudad de Salta.

Según trascendió en los medios locales, la motocicleta BMW conducida por un turista colisionó con una camioneta Ford EcoSport al aproximarse a una curva, lo que provocó un impacto en el lateral izquierdo de ambos rodados. Tras el choque, el motociclista cayó sobre la calzada y fue asistido por personal del Sistema de Emergencias 911. Luego fue trasladado al Hospital de Cachi para su valoración médica.

En el lugar trabajaron equipos de Criminalística, efectivos de la Policía local y personal de emergencia, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron la circulación vehicular en un tramo conocido por su complejidad vial.

Tras difundirse la noticia, vecinos de Payogasta, Cachi y zonas cercanas expresaron preocupación por las condiciones de seguridad del corredor. Muchos señalaron que el tramo presenta numerosas curvas cerradas y una señalización insuficiente, mientras que otros remarcaron que algunos motociclistas y automovilistas circulan a velocidades elevadas y realizan maniobras riesgosas. También se mencionó la ausencia de controles permanentes en días de alta circulación turística y la necesidad de mejorar la infraestructura vial.

El siniestro reavivó reclamos históricos de la comunidad para reforzar la seguridad en este sector de la Ruta Nacional 40, uno de los más transitados por viajeros que recorren los Valles Calchaquíes.