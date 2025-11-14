Los salteños opinaron sobre la conducta de los motociclistas: “Son un problema”

Cifras preocupantes son las que se registran en lo que va del mes en cuanto a siniestros viales, sobre todo en lo que respecta a motociclistas, ya que, en los 5 siniestros viales con víctimas fatales en noviembre, estuvieron involucrados a estos conductores.

Sin Vueltas realizó un relevamiento sobre la opinión de los salteños respecto a los motociclistas, si cumplen las normas de tránsito o no.

Consultado como manejan los conductores de motos, un salteño señaló que lo hacen “pésimo”, con mucha imprudencia y a velocidades altas, además dijo que muy pocos usan casco y que superan los dos ocupantes permitidos: “Ellos no se pierden una infracción, hacen todo lo posible”.

“Manejan mal, se te cruzan, no hay indicación de seña que van a girar, no usan casco” dijo otro vecino agregando que se cruzan por los costados y no respetan a los transeúntes.

“Son un problema”.

Otro transeúnte comentó sumándose a las opiniones anteriores: “Son un problema, se cruzan, frenan en lugares que no está permitido, muy poco uso de casco”.

“Un desastre, no usan casco, cargan criaturas”, manifestaba uno de los encuestados afirmando que circulan muchas personas en la moto y que, si bien algunos respetan la velocidad, a las avenidas las utilizan como pistas.

Por otra parte, uno de los salteños fue un poco más leve, a pesar que afirmó que algunos son imprudentes, circulan por cualquier parte y no respetan la velocidad, vio pocos sin casco.